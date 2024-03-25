"Будем стоять до конца" : Минобороны показало удары артиллеристов по ВСУ из гигантской гаубицы
МО: Артиллеристы группировки "Запад" продолжают разбивать ВСУ из 152-мм гаубиц
Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" не прекращают наносить украинским военным огневое поражение. Кадрами слаженной работы артиллеристов группировки войск "Запад" поделились в Минобороны РФ.
Артиллеристы продолжают разбивать ВСУ из 152-мм гаубиц. Видео © Telegram / Минобороны России
По словам старшего наводчика одного из расчётов, с позывным Питер, цели для удара передаёт беспилотник. Уничтожению подлежат опорные пункты противника, его склады с боеприпасами и живая сила.
"Защищаем границу нашей Родины, будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время", — подытожил артиллерист.
Высокой эффективностью могут похвастаться и российские десантники, рассказывал Life.ru ранее. Всего несколько выстрелов из гранатомёта СПГ-9 "Копьё" понадобилось им, чтобы сорвать ротацию ВСУ у населённого пункта Раздоловка.
Telegram / Минобороны России