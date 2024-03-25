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25 марта, 03:33

"Будем стоять до конца" : Минобороны показало удары артиллеристов по ВСУ из гигантской гаубицы

МО: Артиллеристы группировки "Запад" продолжают разбивать ВСУ из 152-мм гаубиц

Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" не прекращают наносить украинским военным огневое поражение. Кадрами слаженной работы артиллеристов группировки войск "Запад" поделились в Минобороны РФ.

Артиллеристы продолжают разбивать ВСУ из 152-мм гаубиц. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам старшего наводчика одного из расчётов, с позывным Питер, цели для удара передаёт беспилотник. Уничтожению подлежат опорные пункты противника, его склады с боеприпасами и живая сила.

"Защищаем границу нашей Родины, будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время", — подытожил артиллерист.

Минобороны показало видео уничтожения расчёта ДРГ на границе с Белгородской областью
Минобороны показало видео уничтожения расчёта ДРГ на границе с Белгородской областью

Высокой эффективностью могут похвастаться и российские десантники, рассказывал Life.ru ранее. Всего несколько выстрелов из гранатомёта СПГ-9 "Копьё" понадобилось им, чтобы сорвать ротацию ВСУ у населённого пункта Раздоловка.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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