Минобороны показало видео уничтожения расчёта ДРГ на границе с Белгородской областью
ВС РФ уничтожили гаубицу США и расчёт ДРГ на границе с Белгородской областью
Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 и артиллерийский расчёт украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничном районе Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Кадры уничтожения вражеской артиллерии, которая когда-то принадлежала украинским диверсантам. Видео © Telegram / Минобороны России
"Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчёт ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины", — отметили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.
В ходе ведения контрбатарейной борьбы вражеский расчёт был уничтожен огнём артиллерии Западной группировки войск, уточнили в Минобороны.
А ранее Минобороны показывало видео уничтожения украинских ДРГ в лесу на границе Белгородской области. На опубликованных кадрах видно, как техника противника сначала стремительно едет, а затем внезапно взрывается, оставляя после себя лишь огромное огненное облако.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России