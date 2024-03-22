Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 и артиллерийский расчёт украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничном районе Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадры уничтожения вражеской артиллерии, которая когда-то принадлежала украинским диверсантам. Видео © Telegram / Минобороны России

"Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчёт ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины", — отметили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы вражеский расчёт был уничтожен огнём артиллерии Западной группировки войск, уточнили в Минобороны.