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21 марта, 08:45

Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы

ВС РФ нанесли упреждающие удары по украинским ДРГ рядом с Белгородской областью

ВС России упреждающим ударом поразили пункты временной дислокации, живую силу и технику украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 21 марта.

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у белгородской границы. Видео © Telegram / Минобороны России

"Минобороны опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск "Запад" в приграничном районе Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Life.ru писал, что 19 марта российские военные уничтожили украинскую ДРГ в лесу на границе с Белгородской областью. Минобороны России опубликовало соответствующее видео разгрома, снятое с высоты птичьего полёта. Также военное ведомство показало, как Российская армия уничтожила пункт дислокации ДРГ у Курской области.

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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