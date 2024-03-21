Минобороны опубликовало видео разгрома украинских ДРГ около российской границы
ВС РФ нанесли упреждающие удары по украинским ДРГ рядом с Белгородской областью
ВС России упреждающим ударом поразили пункты временной дислокации, живую силу и технику украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 21 марта.
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у белгородской границы. Видео © Telegram / Минобороны России
"Минобороны опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск "Запад" в приграничном районе Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Life.ru писал, что 19 марта российские военные уничтожили украинскую ДРГ в лесу на границе с Белгородской областью. Минобороны России опубликовало соответствующее видео разгрома, снятое с высоты птичьего полёта. Также военное ведомство показало, как Российская армия уничтожила пункт дислокации ДРГ у Курской области.
Telegram / Минобороны России