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20 марта, 12:47

ВСУ потеряли сотни военных и двух "Вампиров" на Белгородском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 650 военных на Белгородском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 650 военных на Белгородском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России в среду, 20 марта.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины [реактивной системы залпового огня] РСЗО Vampire чешского производства", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков белгородское село Козинка. Военные продолжают мероприятия по недопущению проникновения ДРГ ВСУ на приграничную территорию.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что 20 марта российская ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. ВСУ собирались совершить террористическую атаку с использованием РСЗО RM-70 Vampire.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Никита Осипов
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