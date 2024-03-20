ВСУ потеряли сотни военных и двух "Вампиров" на Белгородском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 650 военных на Белгородском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России в среду, 20 марта.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины [реактивной системы залпового огня] РСЗО Vampire чешского производства", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков белгородское село Козинка. Военные продолжают мероприятия по недопущению проникновения ДРГ ВСУ на приграничную территорию.