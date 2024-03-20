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20 марта, 12:36

ВСУ за сутки потеряли до 395 военнослужащих на Авдеевском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 395 военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Центр", они нанесли огневое поражение противнику, улучшили положение по переднему краю и отразили несколько контратак.

"Отражены семь контратак штурмовых групп 47, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Также украинские войска лишились четырёх боевых бронированных машин, 16 автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения. В частности, противник лишился четырёх танков Abrams, пяти Leopard, 27 БМП Bradley, пяти установок ЗРК Patriot.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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