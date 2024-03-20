ВСУ за сутки потеряли до 395 военнослужащих на Авдеевском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 395 военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Центр", они нанесли огневое поражение противнику, улучшили положение по переднему краю и отразили несколько контратак.

"Отражены семь контратак штурмовых групп 47, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Также украинские войска лишились четырёх боевых бронированных машин, 16 автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация" и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".