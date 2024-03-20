Помог FPV-дрон: Стали известны подробности уничтожения четвёртого танка Abrams

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска уничтожили четвёртый американский танк Abrams, применив FPV-дрон на Авдеевском направлении. По данным ведомства, всё произошло в населённом пункте Бердычи.

"Разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды", — заявили в Минобороны РФ.