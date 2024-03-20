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20 марта, 09:58

Помог FPV-дрон: Стали известны подробности уничтожения четвёртого танка Abrams

ВС РФ при помощи FPV-дрона уничтожили очередной американский танк Abrams

ВС РФ при помощи FPV-дрона уничтожили очередной американский танк Abrams. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС РФ при помощи FPV-дрона уничтожили очередной американский танк Abrams. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска уничтожили четвёртый американский танк Abrams, применив FPV-дрон на Авдеевском направлении. По данным ведомства, всё произошло в населённом пункте Бердычи.

"Разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды", — заявили в Минобороны РФ.

Разведчики также смогли добраться до подбитой машины, осмотреть её и извлечь все необходимые образцы.

Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Напомним, за последние недели на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях. Потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней.

Александра Вишнякова
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