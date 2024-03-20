Помог FPV-дрон: Стали известны подробности уничтожения четвёртого танка Abrams
ВС РФ при помощи FPV-дрона уничтожили очередной американский танк Abrams
ВС РФ при помощи FPV-дрона уничтожили очередной американский танк Abrams. Обложка © Telegram / Минобороны России
Минобороны РФ подтвердило, что российские войска уничтожили четвёртый американский танк Abrams, применив FPV-дрон на Авдеевском направлении. По данным ведомства, всё произошло в населённом пункте Бердычи.
"Разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды", — заявили в Минобороны РФ.
Разведчики также смогли добраться до подбитой машины, осмотреть её и извлечь все необходимые образцы.
Напомним, за последние недели на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях. Потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней.