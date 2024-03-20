Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Российские спецназовцы в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи американского танка Abrams, поставленного на вооружение ВСУ, и сняли видео изнутри. Об этом РИА "Новости" рассказали разведчики группировки "Центр" с позывными Изай и Леший.
"Задача была осмотреть его на предмет, цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Всё, что возможно было оттуда захватить, по максимуму", — объяснил разведчик-сапёр с позывным Леший.
Спецназовцы побывали внутри подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Задача перед бойцами стояла непростая, так как позиции противника находились совсем близко. Работала артиллерия, в небе кружили беспилотники-камикадзе. По словам старшего разведчика Изая, их с Лешим подход прикрывала группа спецназовцев. Изаю нужно было залезть внутрь танка и забрать оттуда что возможно, а Леший оставался на контроле воздушной обстановки и в случае подхода врага должен был открыть огонь.
Выдвинулись днём и бежали что есть силы. Экшен-камера на шлеме Изая зафиксировала, как он пробегает мимо убитого украинского военного, очевидно, одного из членов экипажа подбитого танка. При осмотре машины снаружи раздавались звуки близкой перестрелки, грохот разорвавшегося снаряда.
"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего", — оценил американскую технику Изай.
Напомним, за последние недели на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях. Потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней.
Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"