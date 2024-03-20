Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Российские спецназовцы в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи американского танка Abrams, поставленного на вооружение ВСУ, и сняли видео изнутри. Об этом РИА "Новости" рассказали разведчики группировки "Центр" с позывными Изай и Леший.

"Задача была осмотреть его на предмет, цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Всё, что возможно было оттуда захватить, по максимуму", — объяснил разведчик-сапёр с позывным Леший.

Спецназовцы побывали внутри подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Задача перед бойцами стояла непростая, так как позиции противника находились совсем близко. Работала артиллерия, в небе кружили беспилотники-камикадзе. По словам старшего разведчика Изая, их с Лешим подход прикрывала группа спецназовцев. Изаю нужно было залезть внутрь танка и забрать оттуда что возможно, а Леший оставался на контроле воздушной обстановки и в случае подхода врага должен был открыть огонь.

Выдвинулись днём и бежали что есть силы. Экшен-камера на шлеме Изая зафиксировала, как он пробегает мимо убитого украинского военного, очевидно, одного из членов экипажа подбитого танка. При осмотре машины снаружи раздавались звуки близкой перестрелки, грохот разорвавшегося снаряда.