Потери Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения, в том числе противник лишился четырёх танков Abrams, пяти Leopard, 27 машин Bradley, пять установок ЗРК Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"С начала года уничтожены 4 танка Abrams и 5 Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе 5 Patriot. В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения", — отметил он.

По данным главы МО РФ, озвученные потери ВСУ почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Он добавил, что Киеву приходится бросать в бой оставшиеся резервы и наиболее дорогую западную технику, поскольку Запад обеспокоены успехами российских войск в зоне СВО.

"США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских вооруженных сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники", — сказал Шойгу.