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20 марта, 10:45

Минобороны показало видео с моментом уничтожения четвёртого танка Abrams

Минобороны РФ показало видео с моментом уничтожения четвёртого американского танка Abrams в зоне спецоперации. Всё произошло в населённом пункте Бердычи, помог подбить машину FPV-дрон.

Момент уничтожения четвёртого американского танка Abrams в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащим удалось добраться до подбитой техники, осмотреть её и извлечь все необходимые образцы оборудования.

"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливают Запад, Украина. Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов, того же Т-90. Впечатление он оставил плохое, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично. Командование наше довольно, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны", — рассказал разведчик с позывным Изай.

Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Напомним, за последние недели на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить уже четыре американских танка M1A1 Abrams. Потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней. Об уничтожении четвёртого стало известно 20 марта. Боевую машину также поразил FPV-дрон.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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