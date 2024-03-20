Минобороны показало видео с моментом уничтожения четвёртого танка Abrams
Минобороны РФ показало видео с моментом уничтожения четвёртого американского танка Abrams в зоне спецоперации. Всё произошло в населённом пункте Бердычи, помог подбить машину FPV-дрон.
Момент уничтожения четвёртого американского танка Abrams в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России
Военнослужащим удалось добраться до подбитой техники, осмотреть её и извлечь все необходимые образцы оборудования.
"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливают Запад, Украина. Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов, того же Т-90. Впечатление он оставил плохое, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично. Командование наше довольно, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны", — рассказал разведчик с позывным Изай.
Напомним, за последние недели на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить уже четыре американских танка M1A1 Abrams. Потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней. Об уничтожении четвёртого стало известно 20 марта. Боевую машину также поразил FPV-дрон.
Telegram / Минобороны России