Минобороны показало видео с моментом уничтожения четвёртого танка Abrams

"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливают Запад, Украина. Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов, того же Т-90. Впечатление он оставил плохое, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично. Командование наше довольно, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны", — рассказал разведчик с позывным Изай.