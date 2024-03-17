В США призвали Зеленского гнать на фронт больше украинцев из-за больших потерь ВСУ Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что Украина испытывает дефицит людей на фронте 17 марта, 08:57 ВСУ испытывают дефицит солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украине явно не хватает людей на фронте, поэтому руководство страны должно пересмотреть правила призыва на военную службу. Об этом рассказал в беседе с La Stampa бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Киевский парламент и руководство Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу. Передний край украинской обороны состоит из солдат, средний возраст которых превышает 40 лет", — объяснил он.

По его мнению, украинским властям необходимо расширить критерии мобилизации, а также изменить ротацию в рядах ВСУ. Петреус уверен, что это может вызвать недовольство среди украинцев, но сейчас Киев вынужден действовать жёстко, быстро решая вопросы.

Авторы Татьяна Миссуми