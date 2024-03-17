Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

В США призвали Зеленского гнать на фронт больше украинцев из-за больших потерь ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что Украина испытывает дефицит людей на фронте

17 марта, 08:57
ВСУ испытывают дефицит солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ испытывают дефицит солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украине явно не хватает людей на фронте, поэтому руководство страны должно пересмотреть правила призыва на военную службу. Об этом рассказал в беседе с La Stampa бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Киевский парламент и руководство Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу. Передний край украинской обороны состоит из солдат, средний возраст которых превышает 40 лет", — объяснил он.

По его мнению, украинским властям необходимо расширить критерии мобилизации, а также изменить ротацию в рядах ВСУ. Петреус уверен, что это может вызвать недовольство среди украинцев, но сейчас Киев вынужден действовать жёстко, быстро решая вопросы.

"Толпа валяется. Раненые ползут": Кадыров показал, как ВСУ сбежали, бросив убитых под Орловкой
"Толпа валяется. Раненые ползут": Кадыров показал, как ВСУ сбежали, бросив убитых под Орловкой

Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Сейчас военкомы насилием и угрозами загоняют мужчин на призывные пункты. Так, используются газовые баллончики при задержании призывников. В Одессе сотрудники военкомата избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Под Киевом силовики чуть не убили 55-летнего дальнобойщика на глазах у полицейских, так как тот не хотел идти воевать за ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!