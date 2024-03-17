В США призвали Зеленского гнать на фронт больше украинцев из-за больших потерь ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что Украина испытывает дефицит людей на фронте
ВСУ испытывают дефицит солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украине явно не хватает людей на фронте, поэтому руководство страны должно пересмотреть правила призыва на военную службу. Об этом рассказал в беседе с La Stampa бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.
"Киевский парламент и руководство Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу. Передний край украинской обороны состоит из солдат, средний возраст которых превышает 40 лет", — объяснил он.
По его мнению, украинским властям необходимо расширить критерии мобилизации, а также изменить ротацию в рядах ВСУ. Петреус уверен, что это может вызвать недовольство среди украинцев, но сейчас Киев вынужден действовать жёстко, быстро решая вопросы.
Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Сейчас военкомы насилием и угрозами загоняют мужчин на призывные пункты. Так, используются газовые баллончики при задержании призывников. В Одессе сотрудники военкомата избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Под Киевом силовики чуть не убили 55-летнего дальнобойщика на глазах у полицейских, так как тот не хотел идти воевать за ВСУ.