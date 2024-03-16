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16 марта, 16:17

"Толпа валяется. Раненые ползут": Кадыров показал, как ВСУ сбежали, бросив убитых под Орловкой

Кадыров показал видео бегства ВСУ после удара артиллерии РФ под Орловкой в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 16 марта, опубликовал в телеграм-канале видео с бегством украинских военных после удара российской артиллерии под Орловкой Донецкой Народной Республики. По его словам, солдаты ВСУ покинули позиции, оставив раненых и убитых сослуживцев.

Бегство ВСУ после российской артиллерии под Орловкой ДНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Вы видите успешную работу военнослужащих батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. После передачи координат артиллеристам наши воины корректируют огонь и следят за происходящим при помощи дрона", — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что эвакуационная техника противника сбежала уже после первого удара артиллерии. Противник, как уточнил Кадыров, понёс невосполнимые потери в живой силе и технике. Лидер Чечни поблагодарил бойцов за достойную службу Родине.

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16 марта в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 260 военных за сутки. Также противник остался без четырёх складов боеприпасов.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Никита Осипов
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