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16 марта, 10:53

ВСУ потеряли до 260 военных и четыре склада боеприпасов на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на Донецком направлении. Кроме того, противник лишился 11 автомобилей, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубицы Д-20, а также орудия М119 производства США. ВС России также уничтожили четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР", — рассказали в ведомстве, отметив, что в районе Белогоровки отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

ВСУ на одном из участков фронта за неделю потеряли почти три тысячи бойцов и 19 бронемашин
ВСУ на одном из участков фронта за неделю потеряли почти три тысячи бойцов и 19 бронемашин

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ. Огонь вёлся в том числе и по пунктам дислокации подразделений врага, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов.

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Shutterstock / Stasia04

Александра Мышляева
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