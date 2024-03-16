ВСУ потеряли до 260 военных и четыре склада боеприпасов на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на Донецком направлении. Кроме того, противник лишился 11 автомобилей, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубицы Д-20, а также орудия М119 производства США. ВС России также уничтожили четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР", — рассказали в ведомстве, отметив, что в районе Белогоровки отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.