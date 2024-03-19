Польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами
Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах, а не в сотнях тысяч
Потери личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) следует считать миллионами, считает экс-начальник Генерального штаба ВС Польши Раймонд Анджейчак. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.
"Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — рассказал генерал.
Также он уверен, что человеческие ресурсы Украинской армии находятся на исходе, а боеспособных граждан становится всё меньше и меньше. ОФицер полагает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главнокомандующего ВСУ не изменила стратегического положения на поле боя.
На фронте в последнее время складывается отчаянная ситуация для ВСУ. Ранее офицер украинского спецназа сообщил об ужасающем положении вооружённых сил в Часовом Яре. По его словам, расклад дел для военнослужащих Украины там становятся хуже с каждым днём.
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