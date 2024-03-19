Польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами

Потери личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) следует считать миллионами, считает экс-начальник Генерального штаба ВС Польши Раймонд Анджейчак. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

"Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — рассказал генерал.

Также он уверен, что человеческие ресурсы Украинской армии находятся на исходе, а боеспособных граждан становится всё меньше и меньше. ОФицер полагает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главнокомандующего ВСУ не изменила стратегического положения на поле боя.