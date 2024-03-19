Регион

Уведомления отключены

19 марта, 09:44

Польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами

Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах, а не в сотнях тысяч

Потери личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) следует считать миллионами, считает экс-начальник Генерального штаба ВС Польши Раймонд Анджейчак. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

"Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", — рассказал генерал.

Также он уверен, что человеческие ресурсы Украинской армии находятся на исходе, а боеспособных граждан становится всё меньше и меньше. ОФицер полагает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главнокомандующего ВСУ не изменила стратегического положения на поле боя.

Сырский назвал беспилотные технологии своим приоритетом на посту главкома ВСУ
Сырский назвал беспилотные технологии своим приоритетом на посту главкома ВСУ

На фронте в последнее время складывается отчаянная ситуация для ВСУ. Ранее офицер украинского спецназа сообщил об ужасающем положении вооружённых сил в Часовом Яре. По его словам, расклад дел для военнослужащих Украины там становятся хуже с каждым днём.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров