Офицер украинского спецназа пожаловался на плачевное положение ВСУ в Часовом Яре

Офицер спецназа Вооружённых сил Украины Виталий Овчаренко рассказал, что обстановка в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР остаётся ужасающей и становится ещё хуже каждый день. Об этом пишет британская газета Times.

"Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днём", — сообщил изданию офицер спецназа, расквартированного в Часовом Яре.