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18 марта, 14:26

Офицер украинского спецназа пожаловался на плачевное положение ВСУ в Часовом Яре

Офицер ВСУ: Ситуация в Часовом Яре очень плохая и ухудшается с каждым днём

Офицер спецназа Вооружённых сил Украины Виталий Овчаренко рассказал, что обстановка в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР остаётся ужасающей и становится ещё хуже каждый день. Об этом пишет британская газета Times.

"Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днём", — сообщил изданию офицер спецназа, расквартированного в Часовом Яре.

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Ранее Министерство обороны РФ выступило с заявлением, что за сутки ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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