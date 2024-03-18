Офицер украинского спецназа пожаловался на плачевное положение ВСУ в Часовом Яре
Офицер ВСУ: Ситуация в Часовом Яре очень плохая и ухудшается с каждым днём
Офицер спецназа Вооружённых сил Украины Виталий Овчаренко рассказал, что обстановка в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР остаётся ужасающей и становится ещё хуже каждый день. Об этом пишет британская газета Times.
"Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днём", — сообщил изданию офицер спецназа, расквартированного в Часовом Яре.
Ранее Министерство обороны РФ выступило с заявлением, что за сутки ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля.
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