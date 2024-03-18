МО РФ: ВСУ за сутки лишились почти 400 солдат на Донецком направлении
За минувшие сутки украинская сторона потеряла почти 400 солдат и две бронемашины на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Максимильяновки, Клещеевки и Красного в ДНР.
"Также отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны РФ, в результате боевых столкновений противник лишился до 380 бойцов. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля.
А ранее в Минобороны рассказали о захвате опорника ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Как уточнили в ведомстве, тем самым штурмовики батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
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