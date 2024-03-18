МО РФ: ВСУ за сутки лишились почти 400 солдат на Донецком направлении

За минувшие сутки украинская сторона потеряла почти 400 солдат и две бронемашины на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Максимильяновки, Клещеевки и Красного в ДНР.

"Также отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в результате боевых столкновений противник лишился до 380 бойцов. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля.