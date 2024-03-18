Появилось видео уничтожения логова командиров ВСУ российскими истребителями Су-34

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и дислокации личного состава ВСУ с помощью авиабомб М-62, на которых были установлены универсальные модули планирования и коррекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Су-34 наносят удары по командному пункту и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны России

"Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО", — заявило ведомство.

В министерстве добавили, что разведка подтвердила уничтожение атакованных целей, после чего экипажи самолётов успешно возвратились на аэродром, с которого вылетали. Су-34 на ежедневной основе выполняют боевые задачи в зоне СВО: уничтожение скоплений бойцов противника, опорных пунктов и объектов военного назначения.

Авиационные бомбы ФАБ-500 М-62 при установке на них модулей планирования и коррекции становятся управляемым, высокоточным оружием, удары которым можно наносить с безопасного от линии фронта расстояния. Су-34 может нести по четыре ФАБ-500, мощность каждой из которых — 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.