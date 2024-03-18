В Минобороны рассказали о захвате опорника ВСУ на Артёмовском направлении

Штурмовики батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска, улучшив своё положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Десантники РФ взяли штурмом опорник ВСУ на Артёмовском направлении. Видео © Минобороны России

Благодаря воздушной разведке российские военнослужащие обнаружили основные огневые точки и укрытия ВСУ. После этого наступил черёд артиллерии.

"Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами", — написала пресс-служба ведомства, добавив, что проведена полная зачистка опорника.