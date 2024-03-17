Регион

Уведомления отключены

17 марта, 13:25

Минобороны показало, как "Верба" сбила украинский Ми-8 на подлёте к границе России

МО РФ: Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 в Сумской области

Расчёты российского ПЗРК "Верба" сбили украинский военный вертолёт Ми-8 у Лукашовки Сумской области. По данным Минобороны РФ, винтокрылая машина направлялась к границе Белгородской области.

Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

"В районе населённого пункта Лукашовка Сумской области расчётами ПЗРК "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбит вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полёт в направлении населённого пункта Козинки Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

"Долбодятлы": Спикер ВВС Украины публично обматерил пользователей за вопрос о самолётах
"Долбодятлы": Спикер ВВС Украины публично обматерил пользователей за вопрос о самолётах

А ранее российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотника ВСУ. Также Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинский опорник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров