Минобороны показало, как "Верба" сбила украинский Ми-8 на подлёте к границе России
МО РФ: Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 в Сумской области
Расчёты российского ПЗРК "Верба" сбили украинский военный вертолёт Ми-8 у Лукашовки Сумской области. По данным Минобороны РФ, винтокрылая машина направлялась к границе Белгородской области.
Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 в Сумской области. Видео © Минобороны РФ
"В районе населённого пункта Лукашовка Сумской области расчётами ПЗРК "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбит вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полёт в направлении населённого пункта Козинки Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
А ранее российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотника ВСУ. Также Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинский опорник.
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