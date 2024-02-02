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2 февраля, 10:34

"Долбодятлы": Спикер ВВС Украины публично обматерил пользователей за вопрос о самолётах

Спикер ВВС Украины Игнат обматерил пользователей, спросивших про F-18 Hornet

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не сдержал эмоций и обматерил в соцсетях украинцев, которые интересуются отказом Киева от списанных австралийских самолётов F-18 Hornet. Он заявил, что подобные вопросы задают "долбодятлы", которые ничего не знают.

"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно <…> Мы идём по единственной доступной тропинке к западным самолётам. Насколько это возможно", — ответил Игнат в своих соцсетях.

Своё неконтролируемое поведение спикер ВВС Незалежной объяснил тем, что матерится в адрес людей, которые презирают работу военных ведомств страны. Он назвал глупостями интерес украинцев к теме F-18 Hornet.

Ранее газета Australian Financial Review сообщила, что прошлым летом Австралия, США и Украина обсуждали передачу Киеву 41 списанного истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Однако, после того как один из высокопоставленных украинских офицеров заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", сделка сорвалась.

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Ранее Лайф писал, что Нидерланды, Дания и Норвегия могут передать Незалежной самолёты F-16. Сообщалось, что их боевое применение может произойти весной текущего года. При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает данные истребители лёгкой целью для российских ЗРК.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Björn Trotzki

Ян Поланин
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