"Долбодятлы": Спикер ВВС Украины публично обматерил пользователей за вопрос о самолётах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не сдержал эмоций и обматерил в соцсетях украинцев, которые интересуются отказом Киева от списанных австралийских самолётов F-18 Hornet. Он заявил, что подобные вопросы задают "долбодятлы", которые ничего не знают.

"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно <…> Мы идём по единственной доступной тропинке к западным самолётам. Насколько это возможно", — ответил Игнат в своих соцсетях.

Своё неконтролируемое поведение спикер ВВС Незалежной объяснил тем, что матерится в адрес людей, которые презирают работу военных ведомств страны. Он назвал глупостями интерес украинцев к теме F-18 Hornet.