"Долбодятлы": Спикер ВВС Украины публично обматерил пользователей за вопрос о самолётах
Спикер ВВС Украины Игнат обматерил пользователей, спросивших про F-18 Hornet
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не сдержал эмоций и обматерил в соцсетях украинцев, которые интересуются отказом Киева от списанных австралийских самолётов F-18 Hornet. Он заявил, что подобные вопросы задают "долбодятлы", которые ничего не знают.
"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно <…> Мы идём по единственной доступной тропинке к западным самолётам. Насколько это возможно", — ответил Игнат в своих соцсетях.
Своё неконтролируемое поведение спикер ВВС Незалежной объяснил тем, что матерится в адрес людей, которые презирают работу военных ведомств страны. Он назвал глупостями интерес украинцев к теме F-18 Hornet.
Ранее газета Australian Financial Review сообщила, что прошлым летом Австралия, США и Украина обсуждали передачу Киеву 41 списанного истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Однако, после того как один из высокопоставленных украинских офицеров заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", сделка сорвалась.
ТАСС / IMAGO / Björn Trotzki