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7 марта, 12:18
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Суперснайпер ВСУ с позывным Найт убит под Артёмовском

Суперснайпер ВСУ Основенко ликвидирован российскими военными на СВО

Украинский снайпер Владимир Основенко. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Павло Основенко

Украинский снайпер Владимир Основенко. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Павло Основенко

Украинский снайпер Владимир Основенко ликвидирован российскими военными на Артёмовском направлении. Он служил в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ, был националистом и футбольным фанатом, пишут его товарищи по оружию.

"Украинский националист, киевлянин, футбольный фанат. Достойный сын своих родителей — протоиерея Павла и Виктории Основенко", — рассказал у себя в соцсетях пресс-офицер 112-й бригады ВСУ Андрей Ковалёв, который служил с ним.

Найт, которого на Украине прозвали суперснайпером, убит во время боёв в населённом пункте Ивановское. По словам сослуживцев, его не стало 1 марта.

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А ранее стало известно о ликвидации 32-летнего бразильского наёмника Максвелла Гомеша Рибейро, который примкнул к ВСУ и хвастался своей работой на боевиков в личном блоге. Он был уничтожен точным ударом дрона-камикадзе в Авдеевке.

Андрей Бражников
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