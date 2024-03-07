Суперснайпер ВСУ с позывным Найт убит под Артёмовском

Украинский снайпер Владимир Основенко ликвидирован российскими военными на Артёмовском направлении. Он служил в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ, был националистом и футбольным фанатом, пишут его товарищи по оружию.

"Украинский националист, киевлянин, футбольный фанат. Достойный сын своих родителей — протоиерея Павла и Виктории Основенко", — рассказал у себя в соцсетях пресс-офицер 112-й бригады ВСУ Андрей Ковалёв, который служил с ним.

Найт, которого на Украине прозвали суперснайпером, убит во время боёв в населённом пункте Ивановское. По словам сослуживцев, его не стало 1 марта.