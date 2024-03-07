Суперснайпер ВСУ с позывным Найт убит под Артёмовском
Суперснайпер ВСУ Основенко ликвидирован российскими военными на СВО
Украинский снайпер Владимир Основенко. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Павло Основенко
Украинский снайпер Владимир Основенко ликвидирован российскими военными на Артёмовском направлении. Он служил в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ, был националистом и футбольным фанатом, пишут его товарищи по оружию.
"Украинский националист, киевлянин, футбольный фанат. Достойный сын своих родителей — протоиерея Павла и Виктории Основенко", — рассказал у себя в соцсетях пресс-офицер 112-й бригады ВСУ Андрей Ковалёв, который служил с ним.
Найт, которого на Украине прозвали суперснайпером, убит во время боёв в населённом пункте Ивановское. По словам сослуживцев, его не стало 1 марта.
А ранее стало известно о ликвидации 32-летнего бразильского наёмника Максвелла Гомеша Рибейро, который примкнул к ВСУ и хвастался своей работой на боевиков в личном блоге. Он был уничтожен точным ударом дрона-камикадзе в Авдеевке.