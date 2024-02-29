Армия России авиаударом ликвидировала руководство Нацполиции Украины в Сумах
Подполковник Нацполиции Украины в Сумской области Новик Оксана и подполковник Нацполиции Украины в Сумской области Юрко Олег. Обложка © t.me / mvs_ukraine
Российские военные в ходе СВО нанесли авиаудар по целям в Сумской области, в результате было ликвидировано руководство Главного управления нацполиции Украины по региону. Информацию об этом опубликовало МВД Незалежной.
"Погибли двое полицейских, ещё шестеро следователей получили ранения — они в больнице", — сказано в сообщении.
Оба погибших служили в Нацполиции в звании подполковников — это начальник отдела расследования преступлений ведомства Новик Оксана и замначальника отделения полиции № 4 в Сумах Юрко Олег.
А ранее стало известно о ликвидации 32-летнего бразильского наёмника Максвелла Гомеша Рибейро, который примкнул к ВСУ и хвастался своей работой на боевиков в личном блоге. Он был уничтожен точным ударом дрона-камикадзе в Авдеевке.