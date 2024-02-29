Армия России авиаударом ликвидировала руководство Нацполиции Украины в Сумах

Российские военные в ходе СВО нанесли авиаудар по целям в Сумской области, в результате было ликвидировано руководство Главного управления нацполиции Украины по региону. Информацию об этом опубликовало МВД Незалежной.

"Погибли двое полицейских, ещё шестеро следователей получили ранения — они в больнице", — сказано в сообщении.

Оба погибших служили в Нацполиции в звании подполковников — это начальник отдела расследования преступлений ведомства Новик Оксана и замначальника отделения полиции № 4 в Сумах Юрко Олег.