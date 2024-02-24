В ДНР убит украинский офицер – наводчик на самый большой грузовой самолёт "Мрия"

В районе села Красное Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали офицера ВСУ Дмитрия Коваля, который обманул российских военнослужащих в начале спецоперации под Киевом. Он разжалобил бойцов историей о том, что якобы направляется в Гостомель за сыном, но в действительности поехал в аэропорт и наводил удары по самолёту Ан-225 "Мрия".