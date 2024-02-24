В ДНР убит украинский офицер – наводчик на самый большой грузовой самолёт "Мрия"
В ДНР ликвидировали обманувшего российских военных офицера ВСУ Коваля
Дмитрий Коваль. Обложка © t.me / sinradagovua
В районе села Красное Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали офицера ВСУ Дмитрия Коваля, который обманул российских военнослужащих в начале спецоперации под Киевом. Он разжалобил бойцов историей о том, что якобы направляется в Гостомель за сыном, но в действительности поехал в аэропорт и наводил удары по самолёту Ан-225 "Мрия".
Информацию о смерти Коваля подтвердили в его родном Синельникове. Там пояснили, что младший сержант убит ещё 21 февраля. В администрации села отметили, что Коваль был наводчиком-оператором горно-штурмовой роты в Гостомеле.
"Прощание с павшим земляком состоится 24 февраля в 11:00 по месту жительства по улице Исполкомовской", — сказано в сообщении.
Напомним, транспортный Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире — был уничтожен в первые дни спецоперации на аэродроме Гостомель под Киевом. Осенью прошлого года СМИ узнали, что на Украине якобы строят новую "Мрию", но позже предприятие "Антонов" опровергло эту информацию. Кстати, СБУ обвинила самих сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили уникальный самолёт.