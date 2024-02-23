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21-летний финский наёмник ликвидирован в зоне СВО

Ilta-Sanomat: Третий финский наёмник уничтожен в ходе СВО под Артёмовском

23 февраля, 09:57
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Украине уничтожен третий финский наёмник, всего на службе в ВСУ состоит несколько десятков жителей Финляндии, точное их число не называется. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Убитому бойцу был 21 год, его ликвидировали вблизи Артёмовска во время атаки дрона. Издание уточняет, что информацию подтвердил финский активист Раакел Тасанен, который помогает украинским военным. Наёмник имел позывной Самсон и служил в роте "Браво" Иностранного легиона ВСУ.

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Напомним, первый финский наёмник, воевавший за ВСУ, был уничтожен в зоне СВО в июне 2023 года. Он успел рассказать, что разочаровался в украинской армии, сочтя её непрофессиональной. Второй наёмник из Финляндии ликвидирован в октябре прошлого года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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