21-летний финский наёмник ликвидирован в зоне СВО Ilta-Sanomat: Третий финский наёмник уничтожен в ходе СВО под Артёмовском 23 февраля, 09:57 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Украине уничтожен третий финский наёмник, всего на службе в ВСУ состоит несколько десятков жителей Финляндии, точное их число не называется. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Убитому бойцу был 21 год, его ликвидировали вблизи Артёмовска во время атаки дрона. Издание уточняет, что информацию подтвердил финский активист Раакел Тасанен, который помогает украинским военным. Наёмник имел позывной Самсон и служил в роте "Браво" Иностранного легиона ВСУ.

Напомним, первый финский наёмник, воевавший за ВСУ, был уничтожен в зоне СВО в июне 2023 года. Он успел рассказать, что разочаровался в украинской армии, сочтя её непрофессиональной. Второй наёмник из Финляндии ликвидирован в октябре прошлого года.

Авторы Татьяна Миссуми