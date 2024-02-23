Сразу четверо примкнувших к ВСУ наёмников из Колумбии были убиты в результате точного удара ВС РФ по расположению противника в ожидающем освобождения селе Курахово. Такие данные приводит газета Vanguardia.

По словам родственников погибших, бойцов украинского Интернационального легиона не стало 19 февраля. Киевский режим даже не оповестил семьи наёмников об их кончине, пожаловались изданию близкие боевиков.

"Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб", — возмутился брат погибшего 28-летнего Вильмера Мартинеса Васкеса.

Теперь родные пытаются вернуть их тела на родину для захоронения. Впрочем, колумбийские власти не спешат помогать им в этом вопросе.