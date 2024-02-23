Российская армия одним ударом ликвидировала четверых наёмников из Колумбии
Vanguardia: Российская армия ликвидировала четверых колумбийских наёмников в ДНР
Ликвидированный в ДНР наёмник Вильмер Мартинес Васкес. Обложка © Vanguardia
Сразу четверо примкнувших к ВСУ наёмников из Колумбии были убиты в результате точного удара ВС РФ по расположению противника в ожидающем освобождения селе Курахово. Такие данные приводит газета Vanguardia.
По словам родственников погибших, бойцов украинского Интернационального легиона не стало 19 февраля. Киевский режим даже не оповестил семьи наёмников об их кончине, пожаловались изданию близкие боевиков.
"Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб", — возмутился брат погибшего 28-летнего Вильмера Мартинеса Васкеса.
Теперь родные пытаются вернуть их тела на родину для захоронения. Впрочем, колумбийские власти не спешат помогать им в этом вопросе.
А ранее стало известно о ликвидации 32-летнего бразильского наёмника Максвелла Гомеша Рибейро, который примкнул к ВСУ и хвастался своей работой на боевиков в личном блоге. Он был уничтожен точным ударом дрона-камикадзе в Авдеевке.