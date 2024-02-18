Богота умыла руки из-за гибели колумбийских наёмников в рядах ВСУ
МИД Колумбии заявил, что власти не поощряют граждан страны идти наёмниками в ВСУ
Обложка © Интернациональный легион территориальной обороны Украины
Официальная Богота сняла с себя ответственность за гибель и ранения в ходе конфликта на Украине колумбийских граждан, которые приняли личное решение вступить в ряды ВСУ. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подчеркнуло, что власти не заключали соответствующих соглашений с киевскими чиновниками.
"МИД Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами конфликта на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", — говорится в официальном заявлении министерства в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что сотни колумбийских наёмников присоединяются к ВСУ на фоне ослабления украинских вооружённых сил. Каждый год в Колумбии в отставку уходит более десяти тысяч военных, и многие отправляются на Украину, рискуя жизнью, ради денег. Один из таких наёмников рассказал, как с товарищами попал под атаку российских дронов. Противостоять им бойцы Иностранного легиона ВСУ не могли, поэтому бросились наутёк.