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18 февраля, 08:11

Богота умыла руки из-за гибели колумбийских наёмников в рядах ВСУ

МИД Колумбии заявил, что власти не поощряют граждан страны идти наёмниками в ВСУ

Обложка © Интернациональный легион территориальной обороны Украины

Обложка © Интернациональный легион территориальной обороны Украины

Официальная Богота сняла с себя ответственность за гибель и ранения в ходе конфликта на Украине колумбийских граждан, которые приняли личное решение вступить в ряды ВСУ. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подчеркнуло, что власти не заключали соответствующих соглашений с киевскими чиновниками.

"МИД Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами конфликта на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", — говорится в официальном заявлении министерства в соцсети X.

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Ранее Life.ru писал, что сотни колумбийских наёмников присоединяются к ВСУ на фоне ослабления украинских вооружённых сил. Каждый год в Колумбии в отставку уходит более десяти тысяч военных, и многие отправляются на Украину, рискуя жизнью, ради денег. Один из таких наёмников рассказал, как с товарищами попал под атаку российских дронов. Противостоять им бойцы Иностранного легиона ВСУ не могли, поэтому бросились наутёк.

Андрей Бражников
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