Богота умыла руки из-за гибели колумбийских наёмников в рядах ВСУ

Официальная Богота сняла с себя ответственность за гибель и ранения в ходе конфликта на Украине колумбийских граждан, которые приняли личное решение вступить в ряды ВСУ. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подчеркнуло, что власти не заключали соответствующих соглашений с киевскими чиновниками.

"МИД Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами конфликта на Украине, их присутствие там обусловлено личными решениями, и не существует никаких двусторонних соглашений, которые делают это возможным... Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", — говорится в официальном заявлении министерства в соцсети X.