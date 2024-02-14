Колумбийские наёмники сбежали с позиций ВСУ, испугавшись российских дронов
AP: Колумбийских наёмников на позициях ВСУ распугали российские дроны
Колумбийские наёмники бежали с поля боя на Украине, испугавшись российских дронов. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на 32-летнего боевика с позывным Чечо.
"Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни", — сообщил Чечо.
Он рассказал, что их группа подверглась массированной атаке дронов из РФ — и от них невозможно было спрятаться. Чечо сообщил, что был вынужден спасать напарника, которому осколком пробило челюсть. Собеседник издания признался, что в тот момент боялся умереть.
Ранее Life.ru писал, что сотни колумбийских наёмников присоединяются к ВСУ на фоне ослабления украинских вооружённых сил. Каждый год в Колумбии в отставку уходит более десяти тысяч военных, и многие отправляются на Украину, так как там есть возможность заработать.
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