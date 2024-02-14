Российские "Ураганы" накрыли тыловой район ВСУ на Купянском направлении

Группировка российских войск "Запад" нанесла удар из РСЗО "Ураган" по тыловому району украинских сил на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы.

Группировка российских войск "Запад" нанесла удар из РСЗО "Ураган" по тыловому району украинских сил на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ

Обнаружить цель противника удалось при помощи воздушной разведки. Получив координаты, российские бойцы нанесли удар по укреплениям и складу боеприпасов ВСУ. Затем ВС РФ нанесли ряд последовательных ракетных атак и разрушили здания, технику и живую силу противника.

"Основная у нас задача — это контрбатарейная борьба. Работаем против артиллеристов, по тылам нашего противника. Боевые задачи выполняем часто. 90% наших задач происходит ночью, чтобы скрыть передвижения и т.п. Пытаемся ещё защититься — дополнительную защиту на пакет в данном случае наварили. Быстрее сейчас занимаем позиции. Хорошо знаем, как работать", — признался командир батареи с позывным Сапфир.