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14 февраля, 03:10

Российские "Ураганы" накрыли тыловой район ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ ударили из "Ураганов" по тыловому району ВСУ под Купянском

Группировка российских войск "Запад" нанесла удар из РСЗО "Ураган" по тыловому району украинских сил на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы.

Группировка российских войск "Запад" нанесла удар из РСЗО "Ураган" по тыловому району украинских сил на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ

Обнаружить цель противника удалось при помощи воздушной разведки. Получив координаты, российские бойцы нанесли удар по укреплениям и складу боеприпасов ВСУ. Затем ВС РФ нанесли ряд последовательных ракетных атак и разрушили здания, технику и живую силу противника.

"Основная у нас задача — это контрбатарейная борьба. Работаем против артиллеристов, по тылам нашего противника. Боевые задачи выполняем часто. 90% наших задач происходит ночью, чтобы скрыть передвижения и т.п. Пытаемся ещё защититься — дополнительную защиту на пакет в данном случае наварили. Быстрее сейчас занимаем позиции. Хорошо знаем, как работать", — признался командир батареи с позывным Сапфир.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 бойцов на Купянском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 бойцов на Купянском направлении

Ранее бойцы Западной группировки войск в ходе выполнения задач нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений. Как рассказали в Минобороны РФ, цели удалось достичь при помощи РСЗО "Торнадо-Г".

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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