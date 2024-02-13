Бойцы Западной группировки войск в ходе выполнения задач нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений. Как рассказали в Минобороны РФ, цели удалось достичь при помощи РСЗО "Торнадо-Г".

Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по живой силе ВСУ под Купянском. Видео © t.me / Минобороны РФ

"На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — уточнили в оборонном ведомстве.