Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по живой силе ВСУ под Купянском
Минобороны РФ: Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали ротацию ВСУ под Купянском
Бойцы Западной группировки войск в ходе выполнения задач нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений. Как рассказали в Минобороны РФ, цели удалось достичь при помощи РСЗО "Торнадо-Г".
Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по живой силе ВСУ под Купянском. Видео © t.me / Минобороны РФ
"На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — уточнили в оборонном ведомстве.
По информации Минобороны, удары наносятся по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике врага. Так, 122-миллиметровые реактивные снаряды ВС РФ ликвидируют взводные опорные пункты и силы ВСУ в районах сосредоточения до их выхода на рубежи.
Ранее на Южно-Донецком направлении украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих, а также понесла потери в боевой технике. Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток".
VK / Минобороны РФ