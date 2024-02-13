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13 февраля, 02:55

Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по живой силе ВСУ под Купянском

Минобороны РФ: Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Бойцы Западной группировки войск в ходе выполнения задач нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений. Как рассказали в Минобороны РФ, цели удалось достичь при помощи РСЗО "Торнадо-Г".

Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" нанесли удар по живой силе ВСУ под Купянском. Видео © t.me / Минобороны РФ

"На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — уточнили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, удары наносятся по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике врага. Так, 122-миллиметровые реактивные снаряды ВС РФ ликвидируют взводные опорные пункты и силы ВСУ в районах сосредоточения до их выхода на рубежи.

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Ранее на Южно-Донецком направлении украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих, а также понесла потери в боевой технике. Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток".

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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