Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 бойцов на Купянском направлении
Российские военные за минувшие сутки отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Противник лишился до 180 бойцов, сообщили в Минобороны РФ во вторник, 13 февраля.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ отразили две атаки ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 310 военных, два танка, восемь боевых бронемашин, 27 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".
Getty Images / Paula Bronstein