Российские военные за минувшие сутки отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Противник лишился до 180 бойцов, сообщили в Минобороны РФ во вторник, 13 февраля.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей.