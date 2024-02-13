ВСУ потеряли два танка и до 310 бойцов на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две украинские атаки и улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 13 февраля, в пресс-службе Минобороны России. Противник потерял до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронемашин, 27 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка", — говорится в сообщении военного ведомства.
А ранее на Южно-Донецком направлении украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих, а также понесла потери в боевой технике. Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток".
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