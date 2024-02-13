ВСУ потеряли два танка и до 310 бойцов на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две украинские атаки и улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучили журналистам во вторник, 13 февраля, в пресс-службе Минобороны России. Противник потерял до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронемашин, 27 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".