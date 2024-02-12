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12 февраля, 11:28

Российские военные вновь "перемололи" живую силу и технику противника на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили 13 атак ВСУ, улучшив позиции на Донецком направлении

Российские военные отразили 13 атак штурмовых групп противника на Донецком направлении, заняв более выгодные позиции. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 12 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ. В результате украинская армия потеряла 240 военнослужащих, три автомобиля, танк, две американские артсистемы М777 и гаубицу Д-20. Кроме того, противник лишился полевого склада боеприпасов для артиллерии.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны", — сказано в сообщении военного ведомства.

Более 300 военных лишилась украинская армия в боях под Андреевкой и Клещеевкой
Более 300 военных лишилась украинская армия в боях под Андреевкой и Клещеевкой

А ранее на Южно-Донецком направлении украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих, а также понесла потери в боевой технике. Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток".

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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