Российские военные вновь "перемололи" живую силу и технику противника на Донецком направлении

Российские военные отразили 13 атак штурмовых групп противника на Донецком направлении, заняв более выгодные позиции. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 12 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ. В результате украинская армия потеряла 240 военнослужащих, три автомобиля, танк, две американские артсистемы М777 и гаубицу Д-20. Кроме того, противник лишился полевого склада боеприпасов для артиллерии.