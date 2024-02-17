Армия России подбила авиатехнику на аэродромах ВСУ и разнесла лагеря Иностранного легиона
Армия России поразила авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наёмников
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Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по авиатехнике на аэродромах украинской армии, складам авиационных средств поражения и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"Поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Согласно данным Минобороны, российская артиллерия, авиация и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 110 районах.
Ранее сообщалось, что в военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили о двух погибших французских "волонтёрах" и трёх раненых в ночь на 2 февраля. Париж официально не подтверждает присутствие своих наёмников на Украине, называя их "гуманитарными работниками". 3 февраля Франция начала расследование гибели своих граждан в Незалежной. До этого о погибших французах сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.