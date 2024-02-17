Армия России подбила авиатехнику на аэродромах ВСУ и разнесла лагеря Иностранного легиона

Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по авиатехнике на аэродромах украинской армии, складам авиационных средств поражения и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.