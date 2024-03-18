Украинский БПЛА развалился в воздухе при попытке атаковать машину под Калугой
Дрон ВСУ пытался атаковать машину в Горнали Калужской области, но развалился
Украинский дрон атаковал машину под Калугой. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
В Калужской области украинский беспилотник целился в гражданский автомобиль, но внезапно развалился в воздухе, упавшие обломки повредили машину. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Украинский дрон пытался взорвать машину под Калугой. Фото © Telegram / Роман Старовойт
"В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля", — говорится в тексте.
Также сегодня ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. По данным губернатора, повреждены несколько частных домов, загорелась хозяйственная постройка. Чиновник пообещал помощь в восстановлении жилья.
Накануне сообщалось, что российские средства ПВО подавили вражеский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, никто не пострадал, также не было повреждений инфраструктуры.