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Украинский БПЛА развалился в воздухе при попытке атаковать машину под Калугой

Дрон ВСУ пытался атаковать машину в Горнали Калужской области, но развалился

18 марта, 13:23
Украинский дрон атаковал машину под Калугой. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинский дрон атаковал машину под Калугой. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

В Калужской области украинский беспилотник целился в гражданский автомобиль, но внезапно развалился в воздухе, упавшие обломки повредили машину. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Украинский дрон пытался взорвать машину под Калугой. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Украинский дрон пытался взорвать машину под Калугой. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля", — говорится в тексте.

Также сегодня ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. По данным губернатора, повреждены несколько частных домов, загорелась хозяйственная постройка. Чиновник пообещал помощь в восстановлении жилья.

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Накануне сообщалось, что российские средства ПВО подавили вражеский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, никто не пострадал, также не было повреждений инфраструктуры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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