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ПВО "приземлила" вражеский беспилотник в Калужской области

Калужский губернатор Шапша сообщил об уничтожении БПЛА в Спас-Деменском районе

17 марта, 14:24
В Калужской области подавлен вражеский беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Калужской области подавлен вражеский беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские средства ПВО подавили беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, никто не пострадал. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", говорится в тексте.

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Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что 17 марта в Кировском районе Калужской области уничтожено три украинских беспилотника. Разрушений инфраструктуры и жертв нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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