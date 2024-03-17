ПВО "приземлила" вражеский беспилотник в Калужской области Калужский губернатор Шапша сообщил об уничтожении БПЛА в Спас-Деменском районе 17 марта, 14:24 В Калужской области подавлен вражеский беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские средства ПВО подавили беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, никто не пострадал. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — говорится в тексте.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что 17 марта в Кировском районе Калужской области уничтожено три украинских беспилотника. Разрушений инфраструктуры и жертв нет.

Авторы Татьяна Миссуми