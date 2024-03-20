ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков белгородское село Козинка
Российские войска полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от остатков украинских сил. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
"Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, 14 марта украинские ДРГ предприняли попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные отразили все атаки. Кроме того, противник безуспешно пытался проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Также Life.ru писал, что 14 марта российские военные и пограничники сорвали очередную попытку подразделений ВСУ прорваться на территорию РФ. Бой шёл в районе села Козинка, в которое пытались пробиться высадившиеся на вертолётах бойцы украинских сил. Понеся большие потери, они отступили на территорию Незалежной, попали на минное поле и были уничтожены. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию. А 18 марта российские военные засекли и уничтожили диверсантов у села Лукашовка под Черниговом.
TACC / Валентин Спринчак