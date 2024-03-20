Шойгу раскрыл, сколько человек потеряли ВСУ в попытках прорваться через госграницу

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за восемь дней потеряли более трёх с половиной тысяч человек на направлении действий группировок прикрытия государственной границы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населённого пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории", — указал министр обороны.