Разгром "лесной" украинской ДРГ у российской границы показали с высоты птичьего полёта ВС России уничтожили украинскую ДРГ в лесу на границе с Белгородской областью 19 марта, 10:42 ВС РФ уничтожили украинских солдат на границе с Белгородской областью. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские разведчики обнаружили украинских военных в лесу в приграничном с Белгородской областью районе, после чего по противнику был нанесён упреждающий удар. Об этом рассказали в Минобороны РФ, опубликовав видео разгрома ДРГ, снятое с дрона.

ВС России уничтожили украинскую ДРГ в лесу на границе с Белгородской областью. Видео © Минобороны РФ

"Была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", — уточнили в ведомстве.

Днём ранее российские военные засекли и уничтожили диверсантов у села Лукашовка под Черниговым, откуда до границы с Россией примерно четыре километра. БМП противника остановилась, чтобы дать бойцам сесть в машину, но внезапно по ним прилетел российский снаряд. Вместо того чтобы помочь раненым, водитель бронетехники дал газу и попытался скрыться.

Авторы Татьяна Миссуми