Регион

Уведомления отключены

19 марта, 10:48

МО показало, как военные "умными" бомбами поразили "сборище" ДРГ вблизи Курской области

ВС РФ бомбами с УМПК уничтожили пункт дислокации ДРГ у границ Курской области

Российские военные поразили пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп у границ Курской области при помощи авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала кадры удара.

Уничтожение пункта дислокации ДРГ вблизи Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населённом пункте Рыжевка Сумской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в сообщении ведомства.

"Пришлось попотеть": Знания из университета помогли бойцу ВС РФ спасти батальон и стать героем
"Пришлось попотеть": Знания из университета помогли бойцу ВС РФ спасти батальон и стать героем

Также в Минобороны поделились кадрами, как военнослужащие уничтожили украинскую ДРГ около Белгородской области. Российские разведчики заметили противника в лесу в приграничном с регионом районе, после чего по украинским солдатам был нанесён упреждающий удар.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров