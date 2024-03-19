МО показало, как военные "умными" бомбами поразили "сборище" ДРГ вблизи Курской области
ВС РФ бомбами с УМПК уничтожили пункт дислокации ДРГ у границ Курской области
Российские военные поразили пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп у границ Курской области при помощи авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала кадры удара.
Уничтожение пункта дислокации ДРГ вблизи Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населённом пункте Рыжевка Сумской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны поделились кадрами, как военнослужащие уничтожили украинскую ДРГ около Белгородской области. Российские разведчики заметили противника в лесу в приграничном с регионом районе, после чего по украинским солдатам был нанесён упреждающий удар.
Telegram / Минобороны России