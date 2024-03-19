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19 марта, 09:54

"Пришлось попотеть": Знания из университета помогли бойцу ВС РФ спасти батальон и стать героем

Российский военнослужащий Джабраил Насыров спас батальон с помощью спутника

Джабраил Насыров. Обложка © Минобороны РФ

Джабраил Насыров. Обложка © Минобороны РФ

Российский военнослужащий, старший лейтенант Джабраил Насыров с помощью спутника спас целый батальон, который находился под обстрелом в районе посёлка Таволжанка, и спас жизни товарищам. О героизме нашего бойца рассказали в Минобороны РФ.

Российский военнослужащий спас батальон с помощью спутника. Видео © Telegram / Минобороны России

Как пояснил сам военный связист, была передислокация, после которой практически сразу начался обстрел со стороны ВСУ. Бойцам "пришлось попотеть". Они запросили поддержку и в итоге подавили противника, поэтому жертв с нашей стороны удалось избежать.

"Даже в стрессе, под обстрелом, руки всё равно делают то, что нужно делать", — приводятся его слова в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Боец учился в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций на факультете специальной связи и в военном учебном центре, даже получил красный диплом. Именно этот опыт позволил в кратчайшие сроки восстановить связь на новой позиции. Он развернул спутниковый комплект связи, что помогло связаться с сослуживцами и запросить поддержку.

"За мужество и профессионализм Джабраил Насыров награждён медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть II степени", — добавили в Минобороны.

Российские бойцы разгромили в зоне СВО опорники элитной украинской бригады
Российские бойцы разгромили в зоне СВО опорники элитной украинской бригады

А ранее в Минобороны рассказывали о подвиге сержанта, который в одиночку отбил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы. Андрей Быстров находился на опорном пункте, когда обнаружил вражеский отряд. Группа из семи человек пыталась скрытно зайти во фланг российским подразделениям, но у них ничего не вышло. Наш боец своевременными и грамотными действиям помешал планам противника.

Николь Вербер
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