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16 марта, 00:29

В Минобороны сообщили о подвиге сержанта, в одиночку отбившего атаку украинской ДРГ

Минобороны РФ: Сержант Быстров при помощи пулемёта отбил атаку украинской ДРГ

Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии сержанта Андрея Быстрова. Как передают представители военного ведомства, российский военнослужащий обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), численность которой не превышала семи человек, и отбил её атаку при помощи пулемёта.

В сообщении говорится, что мужчина находился на опорном пункте, когда обнаружил ДРГ противника численностью до семи человек. Она перемещалась скрытно в соседней лесопосадке, чтобы зайти во фланг российским подразделениям.

"Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемёта по вражеской ДРГ", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.

В Минобороны РФ рассказали, что бой был скоротечен, а противник был уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря своевременным и грамотным действиям сержанта Быстрова.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили вертолёты украинской армии, находившиеся на площадке подскока (аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект) в ДНР. Кадры авиаударов опубликовало Министерство обороны России.

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Алексей Соловьёв
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