В Минобороны сообщили о подвиге сержанта, в одиночку отбившего атаку украинской ДРГ
Минобороны РФ: Сержант Быстров при помощи пулемёта отбил атаку украинской ДРГ
Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии сержанта Андрея Быстрова. Как передают представители военного ведомства, российский военнослужащий обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), численность которой не превышала семи человек, и отбил её атаку при помощи пулемёта.
В сообщении говорится, что мужчина находился на опорном пункте, когда обнаружил ДРГ противника численностью до семи человек. Она перемещалась скрытно в соседней лесопосадке, чтобы зайти во фланг российским подразделениям.
"Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемёта по вражеской ДРГ", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.
В Минобороны РФ рассказали, что бой был скоротечен, а противник был уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря своевременным и грамотным действиям сержанта Быстрова.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили вертолёты украинской армии, находившиеся на площадке подскока (аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект) в ДНР. Кадры авиаударов опубликовало Министерство обороны России.
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