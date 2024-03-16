В Минобороны сообщили о подвиге сержанта, в одиночку отбившего атаку украинской ДРГ

Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии сержанта Андрея Быстрова. Как передают представители военного ведомства, российский военнослужащий обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), численность которой не превышала семи человек, и отбил её атаку при помощи пулемёта.

В сообщении говорится, что мужчина находился на опорном пункте, когда обнаружил ДРГ противника численностью до семи человек. Она перемещалась скрытно в соседней лесопосадке, чтобы зайти во фланг российским подразделениям.

"Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемёта по вражеской ДРГ", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.

В Минобороны РФ рассказали, что бой был скоротечен, а противник был уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря своевременным и грамотным действиям сержанта Быстрова.