Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара
Минобороны РФ: Тульские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара
Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты Вооружённых сил Украины недалеко от Соледара.
В ведомстве подчеркнули, что тем самым расчёты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 помогли штурмовым группам десантников зайти на опорный пункт украинских войск и провести его зачистку. Помимо того, в сообщении говорится, что по завершении боевой работы военные оперативно замаскировали орудия, после чего гаубицы направились в укрытие.
Накануне, 14 марта, Минобороны РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли за день свыше 240 военных, три танка и пять автомобилей. Также отмечалось, что во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу М198.
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