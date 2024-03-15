Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты Вооружённых сил Украины недалеко от Соледара.

В ведомстве подчеркнули, что тем самым расчёты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 помогли штурмовым группам десантников зайти на опорный пункт украинских войск и провести его зачистку. Помимо того, в сообщении говорится, что по завершении боевой работы военные оперативно замаскировали орудия, после чего гаубицы направились в укрытие.