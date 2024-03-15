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15 марта, 04:22

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара

Минобороны РФ: Тульские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты Вооружённых сил Украины недалеко от Соледара.

В ведомстве подчеркнули, что тем самым расчёты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 помогли штурмовым группам десантников зайти на опорный пункт украинских войск и провести его зачистку. Помимо того, в сообщении говорится, что по завершении боевой работы военные оперативно замаскировали орудия, после чего гаубицы направились в укрытие.

Более 400 военных за сутки потеряла украинская армия на Авдеевском направлении
Более 400 военных за сутки потеряла украинская армия на Авдеевском направлении

Накануне, 14 марта, Минобороны РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли за день свыше 240 военных, три танка и пять автомобилей. Также отмечалось, что во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу М198.

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Алексей Соловьёв
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