Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 240 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли за день свыше 240 военных, три танка и пять автомобилей. Об этом заявили в Министерстве обороны России в четверг, 14 марта.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийские систему М777 и гаубицу М198, а также британское орудие FH70. На этом же участке фронта ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении отражено восемь контратак ВСУ. Противник лишился трёх боевых бронемашин, в том числе американской БМП Bradley.
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