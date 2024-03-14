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14 марта, 10:56

Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 240 военных

ВСУ на Донецком направлении потеряли за день свыше 240 военных, три танка и пять автомобилей. Об этом заявили в Министерстве обороны России в четверг, 14 марта.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийские систему М777 и гаубицу М198, а также британское орудие FH70. На этом же участке фронта ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника.

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Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении отражено восемь контратак ВСУ. Противник лишился трёх боевых бронемашин, в том числе американской БМП Bradley.

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Никита Осипов
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