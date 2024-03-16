Российские бойцы разгромили в зоне СВО опорники элитной украинской бригады
Минобороны: Бойцы ВС РФ поразили опорные пункты 1-й бригады президента Украины
Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно бойцы группировки "Восток" поразили опорные пункты, принадлежащие 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины и 128-й бригаде теробороны ВСУ.
По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, российские военные поразили опорники украинских войск в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля. Офицер также сообщил, что для этого применялась бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы. Помимо того, представитель группировки подчеркнул, что была отражена одна контратака противника, а также пресечена попытка военных ВСУ усилить ротацию на переднем крае.
"В течение суток уничтожено до 30 военнослужащих противника и два пикапа", — приводит ТАСС слова офицера.
Ранее Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии сержанта Андрея Быстрова. По данным военного ведомства, российский военнослужащий обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу и отбил её атаку при помощи пулемёта.
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