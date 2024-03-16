Российские бойцы разгромили в зоне СВО опорники элитной украинской бригады

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, российские военные поразили опорники украинских войск в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля. Офицер также сообщил, что для этого применялась бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы. Помимо того, представитель группировки подчеркнул, что была отражена одна контратака противника, а также пресечена попытка военных ВСУ усилить ротацию на переднем крае.