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21 марта, 09:54

Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области

ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в лесу на границе Белгородской области

ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в лесу на границе Белгородской области. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в лесу на границе Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожение живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в лесопосадке приграничного района Украины с Белгородской областью", — отметили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах техника противника сначала стремительно едет, а затем внезапно взрывается, оставляя от себя лишь огромное огненное облако. В Минобороны РФ уточнили, что пункт временной дислокации неонацистов был своевременно ликвидирован высокоточным ударом российских военных.

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Ранее сегодня ведомство уже показывало другое видео, на котором ВС РФ поражают пункты временной дислокации украинских ДРГ на границе с Белгородской областью. Удары по противнику наносила авиация и артиллерия группировки войск "Запад".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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