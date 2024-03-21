Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области

ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в лесу на границе Белгородской области. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в лесу на границе Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожение живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в лесопосадке приграничного района Украины с Белгородской областью", — отметили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах техника противника сначала стремительно едет, а затем внезапно взрывается, оставляя от себя лишь огромное огненное облако. В Минобороны РФ уточнили, что пункт временной дислокации неонацистов был своевременно ликвидирован высокоточным ударом российских военных.