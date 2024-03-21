Минобороны показало видео уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области
ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в лесу на границе Белгородской области
ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в лесу на границе Белгородской области. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в Министерстве обороны России.
ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в лесу на границе Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Уничтожение живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в лесопосадке приграничного района Украины с Белгородской областью", — отметили в пресс-службе ведомства, опубликовав соответствующее видео.
На кадрах техника противника сначала стремительно едет, а затем внезапно взрывается, оставляя от себя лишь огромное огненное облако. В Минобороны РФ уточнили, что пункт временной дислокации неонацистов был своевременно ликвидирован высокоточным ударом российских военных.
Ранее сегодня ведомство уже показывало другое видео, на котором ВС РФ поражают пункты временной дислокации украинских ДРГ на границе с Белгородской областью. Удары по противнику наносила авиация и артиллерия группировки войск "Запад".
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