Сорвал ротацию, не оставив шанса: Расчёт СПГ-9 "Копьё" несколькими выстрелами поразил группу пехоты ВСУ
Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
На Северском направлении сорвана ротация ВСУ у населённого пункта Раздоловка (ДНР), благодаря тульским десантникам уничтожено более десятка боевиков. Минобороны показало работу российских военнослужащих.
Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию противника под Северском. Видео © Telegram / Минобороны России
Разведчики с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, передвигающуюся в сторону своих передовых позиций, после чего расчёт станкового противотанкового гранатомёта "Копьё" несколькими выстрелами поразил противника, не дав ни единого шанса на отход. После окончания боевой работы бойцы оперативно замаскировали гранатомёт и убыли в укрытие.
"Есть два типа снарядов: кумулятивный и осколочный. <...> 73-й калибр, работаем уже на нём второй год. Проверенное оружие, себя показало в бою неплохо. В основном пехота, потому что броня так близко не подкатывается. <...> По пехоте работаем, по блиндажам, по укреплениям", — объяснил командир расчёта СПГ-9.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения расчёта диверсионно-разведывательных групп. Как уточнили в ведомстве, артиллерия поразила гаубицу М777 и артиллерийский расчёт противника в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины.
Telegram / Минобороны России