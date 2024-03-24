Сорвал ротацию, не оставив шанса: Расчёт СПГ-9 "Копьё" несколькими выстрелами поразил группу пехоты ВСУ

На Северском направлении сорвана ротация ВСУ у населённого пункта Раздоловка (ДНР), благодаря тульским десантникам уничтожено более десятка боевиков. Минобороны показало работу российских военнослужащих.

Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию противника под Северском. Видео © Telegram / Минобороны России

Разведчики с помощью беспилотников обнаружили группу украинских националистов, передвигающуюся в сторону своих передовых позиций, после чего расчёт станкового противотанкового гранатомёта "Копьё" несколькими выстрелами поразил противника, не дав ни единого шанса на отход. После окончания боевой работы бойцы оперативно замаскировали гранатомёт и убыли в укрытие.

"Есть два типа снарядов: кумулятивный и осколочный. <...> 73-й калибр, работаем уже на нём второй год. Проверенное оружие, себя показало в бою неплохо. В основном пехота, потому что броня так близко не подкатывается. <...> По пехоте работаем, по блиндажам, по укреплениям", — объяснил командир расчёта СПГ-9.