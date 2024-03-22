Вторая серия: Что происходит на Украине после ударов возмездия В пятницу, 22 марта, Армия России продолжила уничтожать военную инфраструктуру Украины. Какие объекты выведены из строя в результате почти полусотни ударов и что известно об ответе за Белгород и Курск к данному часу — в материале Life.ru. 22 марта, 13:52 Что известно о работе предположительно 12 самолетов Ту-95 22 марта. Фото © Wikipedia / Ту-95

49 ударов возмездия за приграничье РФ

Сегодня работа стратегических бомбардировщиков Ту-95 продолжилась. Вторая часть массированных ударов по украинским объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников прошла в Харькове, Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях, сообщают военкоры. Многие города остались без электроэнергии.

Армия России нанесла удары крылатыми ракетами Х-101 и гиперзвуковыми "Кинжалами", баллистическими ОТРК "Искандер", дронами "Герань". Было применено, по подсчётам военных экспертов, до 150 средств поражения.

— В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, — сообщает официальный паблик Минобороны России. — Уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наёмников в районах восстановления боеспособности.

22 марта "Герани" значительно быстрее обычного оказались в западных регионах Украины — в Ивано-Франковске и во Львовской области. Фото © Shutterstock

— Примечательно, что в этот раз "Герани" значительно быстрее обычного оказались в западных регионах Украины — в Ивано-Франковске и во Львовской области. Косвенно это может говорить о применении нового типа барражирующих боеприпасов с реактивным двигателем параллельно традиционным "мопедам". Утром 22 марта после основной фазы операции удар по некоторым объектам на территории Украины был нанесён повторно, — отметили эксперты "Военной хроники".

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что ряд ТЭС Украины подверглись ударам, в результате взрывов серьёзно повреждено оборудование станций. Оценка общего ущерба пока не проведена.

Харьковская область

По мнению военного корреспондента Александра Коца, больше всего досталось Харькову — поражён танковый завод и две ТЭЦ. Масштаб повреждений энергосистемы в серьезнее, чем в других регионах, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. А Украинская железная дорога предупредила, что электропоезда в Харькове переводят на тепловозную тягу.

В соцсетях под фотографиями комментарии: "Сегодня звонков из банков у россиян будет меньше". Лишение киевского режима военного потенциала, в котором энергетика играет важнейшую роль, может остановить удары по нашему приграничью. В Белгороде, например, ежедневно гибнут мирные люди. А губернатор Вячеслав Гладков уже говорил, что единственный способ остановить обстрелы — включить Харьковскую область в состав региона.

Что означает удар по Днепрогэс в Запорожье

Поражено и стратегическое для украинского ОПК предприятие — завод авиадвигателей "Мотор Сич". Производство использовалось для сборки БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил, почему целью удара стал Запорожский автомобильный завод, "где, по словам болтуна Пашинского, ремонтировались гаубицы "Краб". Дело в том, что бывшее автотранспортное предприятие использовалось как хаб для перевалки военных грузов.

— Несколько взрывов прозвучало на Днепрогэс в Запорожье. Украинские власти отметили "два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2". Местные чиновники пока не оценили возможный объём дальнейшей работы ГЭС-2: "Станция повреждена, восстановление не представляется возможным в ближайшее время: есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки". По их словам, придётся полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование", — пишет военкор Коц.

Крылатая ракета Х-101 отстреливает тепловые ловушки Л-504, заходя на поражение Днепрогэс. Видео © Telegram / "Сводки ополчения Новороссии"

Станция включена в единую энергетическую систему страны. Она обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии на оба берега Днепра. Изоляция Днепрогэс из общей системы лишит киевский режим крупных мощностей для маневрирования энергией. Так как манипулирование объёмом генерации выполняется за счёт ГЭС и ТЭС, АЭС не могут выполнять роль "пиковых генераторов". Поэтому цель ударов по станции — нанесение серьёзного урона энергосистеме.

Другие регионы Украины

Не менее трёх попаданий пришлось по Ладыженской ТЭС в Винницкой области. Совместная работа дронов и ракет в Одессе уничтожила одну или несколько подстанций, прорвавшись через ПВО. Обсуждаются версии ударов по подстанциям в Кургане, на западе города, и в районе Лузановки. Также появлялись сообщения о взрывах в районе порта. Там находится штаб оперативного командования "Юг" ВСУ, комментируют военные эксперты.

Попал под российский удар и завод "Южмаш" в Днепропетровске, на котором производят беспилотники для ВСУ. Кроме того, нанесён удар по военному аэродрому в Днепропетровской области, где, помимо бомбардировщиков Су-24М, у противника расположен ракетный склад.

В Хмельницкой области целью стал военный аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16. Поражён аэродром Канатово в Кировоградской области. По предварительной информации, уничтожено два истребителя МиГ-29, пишут в военных пабликах.

В Тернопольской области, предположительно, прилетело в 777-й отдельный полк материального обеспечения в Бережанах, завирусились прилёты в Черкассах: целями могли стать 2320-й центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, а также 2183-й центр обеспечения топливом в/ч А4167. Рядом с ними находится также 3-й арсенал боеприпасов (в/ч А3177).

Авторы Дмитрий Шестопалов