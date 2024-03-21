Удары по Киеву: Какая работа нашлась для российских "Кинжалов" в столице Украины Утро четверга, 21 марта, для киевского режима началось с сигнала воздушной тревоги после почти полуторамесячного перерыва. Что известно об ударах возмездия за Белгород к данному часу — в материале Life.ru. 21 марта, 10:53 Что известно об ударах по Киеву. Фото © Wikipedi a / Ту-95

Пока многие выдвигают версии, почему Россией был взят тайм-аут на 44 дня, военкоры начали собирать информацию, какие цели поражены. Известно, что ВКС РФ нанесли удары по Киеву, сообщают военкоры. Около 06:00 утра столица Украины подверглась массированному ракетному обстрелу. После полуторамесячного перерыва было запущено несколько десятков ракет разных типов, включая баллистические.

По сообщениям Минобороны России, удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", нанесён ночью по центрам принятия решений ВСУ. Цели удара достигнуты, объекты поражены.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил, что якобы сбита 31 ракета, из них 29 Х-101/Х-555. Также, по его словам, "зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". О повреждениях в Киеве сообщают украинские паблики, традиционно освещая лишь те гражданские объекты, которые пострадали от собственной системы ПВО.

Согласно пабликам, девять ТУ-95, которые, совершив манёвр в районе пусковых рубежей, выпустили в направлении Украины крылатые ракеты. Журналист Сергей Мардан также сообщает, что Киев рано утром атаковали "Кинжалы". Об этом же с ссылкой на ВСУ пишут западные СМИ.

В начале года Армия России групповыми ударами, в том числе "Кинжалами", поражала военные цели на предприятиях ВПК Украины, пунктах дислокации ВСУ и наёмников. Об этом Минобороны РФ отчитывалось в сводке от 12 января.

— В период с 6 по 12 января 2024 года Вооружёнными силами РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолётов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем, — уточнили в министерстве.

Взлёты российского МиГ-31 всегда наводят панику на украинских чиновников и военных. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

Авторы National Interest тогда разразились статьёй, что взлёты российского МиГ-31 всегда наводят панику на украинских чиновников и военных, и всё потому, что истребитель-перехватчик способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Эта ракета развивает колоссальную скорость, и в Незалежной давно осознали, что готовиться к прилёту боеголовки нужно заблаговременно.

— Россия поняла, что может закрыть значительную часть украинского бизнеса, просто подняв один МиГ-31 в воздух и оставив его на некоторое время летать, — подчеркнули в NI.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук обозначил ранее главную угрозу от отечественных "Кинжалов". По его словам, "Кинжал" — это высокоточная ракета, интересная тем, что она летит не по заданной траектории: она саму себя программирует в полёте, реагируя на возможные угрозы".

Например, если ракету начнёт облучать вражеский зенитный ракетный комплекс, то она с лёгкостью просто сменит свою траекторию полёта. Как это произошло уже однажды с американским зенитным ракетным комплексом Patriot, который расстрелял весь свой комплект дорогостоящих ракет (32 штуки. — Прим. ред.), но поразить "Кинжал" не смог.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" — характеристики

Впервые новейшая ракета Х-47 была применена в ходе СВО в марте 2022-го по крупному подземному складу оружия ВСУ "Объект 711" в Ивано-Франковской области. В результате противоатомная защита бункера на глубине в несколько десятков метров была пробита. При этом фугасная боеголовка, с помощью которой был уничтожен объект ВСУ, была снаряжена обычным взрывчатым веществом, а не специальной ядерной боеголовкой.

В марте 2022-го Х-47 был впервые применён в ходе СВО по крупному подземному складу оружия ВСУ "Объект 711" в Ивано-Франковской области. Фото © Shutterstock / vaalaa

Поскольку точная информация о характеристиках "Кинжала" засекречена, то к основным характеристикам западные эксперты относят способность Х-47, летящих с гиперзвуковой скоростью, пробивать как обычные бетонные бункеры, так и помещения "особого назначения" на глубине в несколько десятков метров благодаря высокой кинетической энергии.

Дело не только в скорости, но и в том, что "Кинжалы" оснащены уникальной системой самонаведения и способны выполнять противоракетные манёвры на каждом этапе полёта, что позволяет перегрузить и обмануть любую систему противоракетной обороны.

По некоторым данным, самый первый пуск "Кинжалов" не смогли отследить ни самолёты НАТО, ни компонент американской системы ПРО в Румынии с радаром Aegis Ashore и перехватчиками RIM161 Standart Missile 3 (SM3). В США эти ракеты создавали для перехвата МБР и боеголовок на заатмосферных высотах и на большой дальности. Но против "Кинжала" с непредсказуемой траекторией полёта такие ракеты уже не работают.

— Лучшая американская РЛС может видеть, пеленговать и давать координаты на поражение целей, летящих на скорости до 2,5 числа Маха. А "Кинжал" намного быстрее. Поэтому она его, возможно, и видит, но целеуказания по нему дать уже не может, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Авторы Владимир Павлов