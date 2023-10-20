Полковник раскрыл "убийственную" особенность российских "Кинжалов"

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал об особенностях российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал". По его словам, это самонаводящаяся и корректирующая на всей траектории полёта ракета.

"Кинжал" — это высокоточная ракета, интересная тем, что она летит не по заданной траектории: она саму себя программирует в полёте, реагируя на возможные угрозы", — приводит его слова "Лента.ру".

Например, если ракету начнёт облучать вражеский зенитный ракетный комплекс, то она с лёгкостью просто сменит свою траекторию полёта. И высчитать её будет уже невозможно. "Кинжалы", кстати, уже успели отличиться в ходе спецоперации, когда поразили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

"Patriot расстрелял весь свой комплект дорогостоящих ракет, но поразить "Кинжал" не смог", — напомнил полковник.