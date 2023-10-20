Полковник раскрыл "убийственную" особенность российских "Кинжалов"
Полковник Матвийчук: Предсказать траекторию полёта ракеты "Кинжал" невозможно
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал об особенностях российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал". По его словам, это самонаводящаяся и корректирующая на всей траектории полёта ракета.
"Кинжал" — это высокоточная ракета, интересная тем, что она летит не по заданной траектории: она саму себя программирует в полёте, реагируя на возможные угрозы", — приводит его слова "Лента.ру".
Например, если ракету начнёт облучать вражеский зенитный ракетный комплекс, то она с лёгкостью просто сменит свою траекторию полёта. И высчитать её будет уже невозможно. "Кинжалы", кстати, уже успели отличиться в ходе спецоперации, когда поразили украинский ЗРК Patriot в Киеве.
"Patriot расстрелял весь свой комплект дорогостоящих ракет, но поразить "Кинжал" не смог", — напомнил полковник.
После этого, кстати, США перестали отправлять Киеву комплексы Patriot. Как отметил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, об этой установке не было ничего слышно уже в течение нескольких месяцев. Теперь, по его словам, ВСУ приходится довольствоваться менее значимым вооружением.
Как уже рассказывал Лайф, грандиозный удар произошёл в ходе выполнения задачи специальной военной операции в ночь на 16 мая. По словам военного эксперта, операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Он объяснил, что суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении. После этого, кстати, в Кремле напомнили всему миру о том, насколько российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уникальны. А недавно стало известно, что Россия планирует увеличить их производство.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko