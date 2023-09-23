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23 сентября, 19:18

В США раскрыли причину прекращения поставок Киеву Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США после удара "Кинжала" не отправляют Киеву Patriot

Американские власти не отправляют Киеву комплексы Patriot из-за того, что один из них был подорван ракетным ударом, который российские войска нанесли "Кинжалом". Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на ютуб-канале журналиста Стивена Гарднера.

"Мы ничего не слышали об этой установке в течение нескольких месяцев. Её отправили на Украину, и, похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — сказал он.

Джонсон также отметил, что после этого происшествия Вашингтон перестал передавать ВСУ указанный тип ЗРК. В настоящее время украинская армия довольствуется менее значимым вооружением.

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

Напомним, в ночь на 16 мая ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. Кстати, уточнялось, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques

Наталья Исакова
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