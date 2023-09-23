В США раскрыли причину прекращения поставок Киеву Patriot

Американские власти не отправляют Киеву комплексы Patriot из-за того, что один из них был подорван ракетным ударом, который российские войска нанесли "Кинжалом". Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на ютуб-канале журналиста Стивена Гарднера.

"Мы ничего не слышали об этой установке в течение нескольких месяцев. Её отправили на Украину, и, похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — сказал он.