В США раскрыли причину прекращения поставок Киеву Patriot
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США после удара "Кинжала" не отправляют Киеву Patriot
Американские власти не отправляют Киеву комплексы Patriot из-за того, что один из них был подорван ракетным ударом, который российские войска нанесли "Кинжалом". Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на ютуб-канале журналиста Стивена Гарднера.
"Мы ничего не слышали об этой установке в течение нескольких месяцев. Её отправили на Украину, и, похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — сказал он.
Джонсон также отметил, что после этого происшествия Вашингтон перестал передавать ВСУ указанный тип ЗРК. В настоящее время украинская армия довольствуется менее значимым вооружением.
Напомним, в ночь на 16 мая ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. Кстати, уточнялось, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.
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