Россия увеличит производство гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Госкорпорация "Ростех" увеличивает производство беспилотников, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии компании Бекхан Оздоев в отмечаемый сегодня День оружейника.

"Наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов", — отметил он.

Кроме того, в два раза увеличен выпуск высокоточных ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333. Их производством занимается дочернее предприятие "Калашников", где запустили новые производственные мощности.

Оздоев добавил, что кратно увеличивается выпуск дронов, в том числе таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион". Также продолжаются разработки новых видов вооружения. Например, создано новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", которое имеет ряд преимуществ перед натовской артиллерией.